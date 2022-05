Wout Van Aert neemt niet deel aan BK tijdrijden: "Ik vind het zelf ook jammer"

Wout Van Aert past voor het BK tijdrijden op 23 juni in Gavere. Dat heeft hij bevestigd aan Wielerflits.

"Ik vind het zelf ook jammer", zegt hij. "Maar het BK valt in een moeilijke periode. In die week ben ik samen met mijn ploeg op hoogtestage ter voorbereiding van de Tour. Het is niet evident om al vroeger naar huis te gaan."