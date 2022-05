Klimmer na tijdritzege dé Giro-favoriet: "Van der Poel kwam dichtbij, maar je hebt altijd dat geloof dat je kunt winnen"

Als een klimmer ineens een tijdritzege boekt, is hij nog meer favoriet voor de eindzege. Van der Poel kon de renner in kwestie het meest bedreigen, maar niet verslaan.

Simon Yates heeft dus een ferme slag kunnen slaan in de Giro. "Dit is mijn beste tijdrit ooit. Dit was zeker de beste van de twee tijdritzeges uit mijn carrière. Ik ben uiteraard heel blij. Het is een beetje onverwacht, maar ik neem het zoals het komt. Ik probeerde gewoon zo snel mogelijk te gaan. Ik moet onze partners bedanken. We hebben veel werk in het materiaal gestoken en dat loont", verklaart de Brit zijn prestatie.

Had Yates het gevoel dat die overwinning nabij was, eens hij op de hot seat terechtkwam? "Je bent nooit helemaal zeker, Van der Poel kwam ook dichtbij, maar je hebt altijd dat geloof dat je kunt winnen. Ik heb volgehouden."

HET GROTE PLAATJE BEKIJKEN

Sommige klassementsmannen smeert hij al aardig wat tijd aan. Dé Giro-favoriet bij uitstek lijkt gekend. "Niets doet vermoeden dat Yates in het gebergte straks minder voor de dag zal komen, maar hij wil toch voorzichtig blijven. "Dit was een inspanning van twaalf minuten. Er komen nog meer uitdagende ritten aan. Dit is mijn eerste tijdritzege ooit in een grote ronde. Ik ga ervan genieten, maar je moet het grote plaatje bekijken."