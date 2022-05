PREVIEW: Wie is de sterkste tijdrijder in de straten van Boedapest?

Straks gaat de 2e rit in de Giro van start. Het is een tijdrit in de straten van Boedapest. De aankomst ligt op een helling.

Na de 1e etappe volgt een tijdrit van 9,2 km lang. Hij vertrekt op het heldenplein en leidt via de straten van Boedapest naar een heuvel net over de Donau.

Het parcours is vrij technisch met enkele bochten en 2 U-turns. Op het einde is er een helling van 4e categorie met een lengte van 1,3 km aan een gemiddelde van 4,9%. Vooral in het begin is het steil met percentages tot 14%.

De winnaar zal natuurlijk iemand zijn die tegen de klok kan rijden, maar ook iemand die ook nog eens makkelijk een helling kan verteren. Mogelijke kandidaten op de ritwinst zijn Tom Dumoulin of Joao Almeida. Al kan Mathieu van der Poel altijd verrassen.