Tom Dumoulin weet niet meteen of hij opnieuw de Giro kan winnen: "Een sprong in de diepte"

Tom Dumoulin won in 2017 in de Giro. Dit jaar is hij er opnieuw bij, maar hij weet niet of hij de Giro voor een 2e keer kan winnen. Dat zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

In 2017 won Tom Dumoulin de Ronde van Italië. In 2022 staat hij opnieuw aan de start. Zelf heeft hij zijn twijfels of hij opnieuw de Giro kan winnen. "Mijn voorbereiding was goed", zegt hij aan Het Laatste Nieuws. "Maar ik ben onzeker over mijn klassementsambities. Ik heb ook niet echt een idee hoe het zit met mijn koersritme. Als ik wil winnen zal ik boven mezelf moeten uitstijgen. Het is voor mij een sprong in de diepte"

Tijdens het voorjaar reed Dumoulin al rittenkoersen met langere beklimmingen, maar die verliepen niet zo succesvol. In de UAE Tour werd hij op minuten gereden en in Catalonië gaf hij op. "Dat is niet goed voor mijn gevoel", zegt hij. "Het was beter geweest om koersen uit te rijden en mooie uitslagen te hebben."

Zelf mikt Dumoulin eerder op ritwinst. "Mijn beste kans is daarvoor in de tijdrit", aldus Dumoulin. "Ik heb 2 kansen daarvoor. Dat is in Boedapest en in Verona tijdens de laatste rit."