Organisatie van Giro wrijft zich in de handen met Mathieu van der Poel

RCS, de organisator achter de Giro d'Italia, is bijzonder enthousiast over roze trui Mathieu van der Poel.

Naar marketing van de Giro is Mathieu van der Poel in de roze trui een gigantisch goede zet. “Voor ons was het heel belangrijk dat Mathieu aan de start zou staan”, zegt Mauro Vegni, grote man van RCS, aan Brabants Dagblad.

Volgens Vegni maakt Van der Poel de wedstrijd alleen maar nog mooier dan hij al is. “Hij heeft bewezen wat we vooraf dachten: dat de eerste dagen perfect voor hem zouden zijn. Hij heeft op een relatief jonge leeftijd al bereikt wat veel andere toprenners in hun hele loopbaan niet bereiken. Hij is één van de fenomenen in het wielrennen.”

Dat Van der Poel het goed doet in de Giro is ook voor Nederland goed nieuws. Zo willen verschillende Nederlandse regio’s de start van de Giro organiseren en zouden de prestaties van Van der Poel dat wel eens een duwtje in de rug kunnen geven.