Waar was Ewan? Sprinter van Lotto Soudal niet te zien in slotkilometer

In de sprint van de derde etappe van de Giro d'Italia was Caleb Ewan nergens te bespeuren.

De rit naar Balatonfüred in de Giro d’Italia was er eentje op maat van de sprinters en zo draaide het ook uit. Maar toch zagen we niet alle namen die we verwacht hadden voorin.

Caleb Ewan van Lotto Soudal was één van de kanshebbers, maar hij werd uiteindelijk ‘maar’ achtste. “Ik ben echt heel teleurgesteld”, liet hij weten via de kanalen van Lotto Soudal.

De organisatie bij Lotto Soudal liep niet zoals het moest. Al heeft Ewan wel heel goed nieuws ook. “Ik moest mijn sprint van veel te ver aanzetten. Gelukkig voelden mijn benen heel goed en komen er nog veel kansen aan.”