🎥 Leider Mathieu van der Poel demonstreert behendigheid in het midden van het peloton

Met Mathieu van der Poel is één van de behendigste renners in het peloton als leider vertrokken in de Giro, in de eerste rit op Italiaanse bodem.

Een filmpje van Velon CC toont dat ook nog eens aan. In de loop van de etappe wilde Van der Poel zijn oortje voor de communicatie met de ploegleiding juiststeken. Nog niet zo vanzelfsprekend als je midden in het peloton rijdt en alle risico op een valpartij moet mijden. Voor Mathieu van der Poel is het allemaal geen probleem: zonder een hand aan het stuur te houden stak hij alles waar het moest zitten. In het midden van het pak gaf de man in de roze leiderstrui ook een bijzonder relaxte indruk. No hands, packed peloton - no big deal 😎 pic.twitter.com/LWpeeFKsNE — Velon CC (@VelonCC) May 10, 2022 Van der Poel heeft dan ook voor het eerst in deze Giro weinig te verliezen. Algemeen werd verwacht dat dit zijn laatste dag in de roze trui ging worden.

