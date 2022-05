De Etna vroeg in de Giro is volgens Paul Van den Bosch geen probleem voor kopmannen

Kopmannen verliezen volgens topsportcoach Paul Van den Bosch geen tijd bij een vroege aankomst bergop in een grote ronde. Dat laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

De Etna staat al in de 4e etappe op het menu in deze Giro. Groeien in een grote ronde gaat daardoor heel moeilijk. Topsportcoach Paul Van den Bosch doorprikt bij Het Nieuwsblad die manier van koersen.

Volgens Van den Bosch rijdt een peloton in de 1e, 2e en 3e week van een grote ronde even hard. De renners die dan groeien zijn diegenen die het minst hun vormpeil verliezen. Al komt dat volgens hem omdat de conditie van de rest met rasse schreden achteruit gaat.

SCHADUWFAVORIETEN

Van den Bosch kan zich ook niet voorstellen dat een kopman zo vroeg in een grote ronde tijd verliest. Hij heeft het dan over iemand als Tadej Pogacar, Richard Carapaz of Primoz Roglic. Het zijn schaduwfavorieten die volgens hem tijd verliezen in zo'n ritten. Hij vergelijkt de vroege rit naar de Etna met waaieretappes vroeg in een grote ronde.