Dylan Groenewegen moet voor etappes zorgen in Hongarije voor Team BikeExchange-Jayco

Dylan Groenewegen is de kopman voor Team BikeExchange-Jayco in de Ronde van Hongarije. Hij moet voor het team de massasprints winnen.

Voor de Ronde van Hongarije zet Team BikeExchange-Jayco vol in op Dylan Groenewegen. Het team ziet 4 mogelijkheden voor massasprints en wil die winnen met de Nederlandse sprinter. "Ik heb al enkele weken niet meer gekoerst", zegt Groenewegen. "Maar ik voel me goed en we hebben een sterk team. Ik ben klaar om opnieuw te koersen."

De laatste etappe eindigt op een klim. Daarvoor rekent het team op Alexandre Balmer om het zo goed mogelijk te doen.

Daarnaast gaan ook Jack Bauer, Amund Grondahl Jansen, Cameron Meyer en Luka Mezgec mee naar Hongarije.