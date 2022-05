Juan Pedro Lopez in de roze trui: "Ik ga hier zo veel mogelijk van genieten"

Na de rit op de Etna is Juan Pedro Lopez de nieuwe drager van de roze trui. Hij heeft nu 39 seconden voorsprong op Lennard Kämna.

Juan Pedro Lopez van Trek-Segafredro was mee in de vroege vlucht van 14 renners. Al vrij snel was het duidelijk dat de nieuwe drager van de roze trui uit de kopgroep zou komen. De Etna zou uiteindelijk beslissen over de winst en de roze trui.

"Ik viel aan op de zwaarste stroken van de Etna", zegt Lopez. "Uiteindelijk kon Lennard Kämna wel terugkeren. Ik probeerde er alles aan te doen om te winnen, maar het was heel moeilijk."

Uiteindelijk won Kämna de rit. Lopez pakte het roze: "Ik ben daar zeer blij mee, want in de vroege vlucht heb ik heel de dag hard gewerkt voor die roze trui. Ik ga zo veel mogelijk genieten van die trui. Alleen weet ik niet hoelang ik de roze trui nog ga bezitten."