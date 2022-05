Lennard Kämna wint op de Etna, Juan Pedro Lopez pakt roze

Lennard Kämna heeft de 4e Girorit op de Etna gewonnen. Juan Pedro Lopez pakt de roze trui.

De 4e rit in de Giro vertrok in Avola en kwam aan op de Etna. Een kopgroep van 14 reed weg en kreeg een maximale voorsprong van ruim 11 minuten. Bij de kopgroep ook 2 Belgen: Mauri Vansevenant en Sylvain Moniquet.

Geleidelijk aan kwam het peloton korter, maar het verschil bleef groot. Net voor de voet van de Etna, bij de laatste tussensprint van de dag, sprong Stefano Oldani weg uit de kopgroep. Hij begon aan de beklimming met zo'n 40 seconden voorsprong op de achtervolgers en 6 minuten op het peloton. Het was al duidelijk dat de nieuwe leider iemand uit de kopgroep zou zijn.

WINDSTIL BIJ DE FAVORIETEN

Op de Etna spatte de kopgroep uit elkaar. Uit de achtergrond haalden Lennard Kämna en Juan Pedro Lopez Oldani in. Kämna en Lopez lieten Oldani achter en sprintten voor de zege. Kämna won die sprint, maar Lopez was beter geplaatst in het klassement en pakt zo de roze trui.

Het peloton reed, geleid door het tempo van INEOS Grenadiers, in groep de vulkaan op. Mathieu van der Poel moest al snel lossen. Later moesten ook Tom Dumoulin en Vincenzo Nibali hetzelfde doen. De rest van de favorieten bleven bij elkaar.