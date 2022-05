Vansevenant imponeerde in Luik en knalt straks de Etna op: "Denk dat Remco zege vooral aan zichzelf te danken had"

Wat is er straks mogelijk op de Etna voor Mauri Vansevenant? In Luik-Bastenaken-Luik imponeerde Vansevenant alvast nog in dienst van Remco Evenepoel.

Het Laatste Nieuws vroeg Vansevenant onder andere of hij al veel wist over de Etna. "Ik weet dat hij twee jaar geleden in het rittenschema zat. Maar voorts: neen. Ik reed hem nooit eerder op. En ben hem dus ook niet op voorhand gaan verkennen. Omdat... Tja 't is bergop fietsen, hé. Eigenlijk vrij simpel. Ik heb er geen behoefte aan. Met moderne hulpmiddelen die tegenwoordig voorhanden zijn, kun je perfect inschatten wat je te wachten staat."

GEEN UITGESPROKEN KOPMAN

Vansevenant krijgt bij Quick-Step een vrije rol in de Giro. "In de schaduw kan ik rustig mijn ding doen, zonder al te veel druk. Ideaal. Ik haal daar voldoening uit. In die rol komen mijn capaciteiten het best tot uiting. Ik weet van mezelf dat ik nooit een uitgesproken kopman zal zijn. Daarvoor ben ik té weinig afwerker."

De 22-jarige Belg stelt zich zo op als teamplayer en vervulde die rol al tot in de perfectie in Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel maakte het af. "Het was een collectieve prestatie. De voltallige ploeg sloofde zich uit om hem in een zo goed mogelijke positie in de finale te brengen. Dat harde werk begon al in Luik en ik was gewoon 'de laatste in de rij'. En uiteindelijk denk ik dat Remco de zege vooral aan zichzelf te danken had. Hij was ongelooflijk sterk."