🎥 Arnaud Démare wint in Messina de 5e rit in de Giro

Arnaud Démare heeft de 5e rit in de Ronde van Italië gewonnen. In Messina was hij de snelste in de massasprint.

De 5e rit vertrok in Catania en ging naar Messina. Onderweg was er de beklimming van de Portella Mandrazzi. Daar trok Alpecin-Fenix door. Mark Cavendish en Caleb Ewan verdwenen daardoor uit het peloton. Door het hoge tempo in het peloton werd de vroege vlucht van 5 renners al snel gegrepen. Een massasprint in Messina was onvermijdelijk. In de massasprint was Arnaud Démare de snelste. Fernando Gaviria werd 2e. Beelden van de sprint (opgelet: het kan even duren voordat de video geladen is): Bron: Discovery+ Juan Pedro Lopez blijft leider. Joao Almeida nam onderweg nog 2 bonificatieseconden bij een tussensprint.