Mauri Vansevenant duidelijk ontgoocheld: "Ik heb tien minuten op hem ingepraat"

Mauri Vansevenant reed een groot deel van de vierde etappe in de Giro virtueel in de leiderstrui.

Het zag er lange tijd goed uit voor Vansevenant, maar toen hij moest lossen bij Kämna liep de achterstand plots snel op.

De teleurstelling was dan ook bijzonder groot achteraf. “Hij was redelijk aangedaan”, zegt ploegleider Geert Van Bondt van Quick-Step-Alpha Vinyl aan Het Nieuwsblad. “Ik heb tien minuten op hem ingepraat. Mauri heeft het roze in zijn vizier gehad en het niet kunnen binnenhalen. Dan is het maar normaal dat je ontgoocheld bent.”

Toch was dit een bijzondere prestatie, zo geeft Van Bondt mee. “Dat móét hij ook zijn. Hij is een intelligente jongen. Straks zal hij ongetwijfeld inzien wat een sterke prestatie hij leverde. We mogen ook niet vergeten dat hij nog altijd erg jong is. Er zit bij hem zeker nog heel wat progressiemarge op.”