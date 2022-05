Ploegleider Jumbo Visma geeft uitleg voor 'saaie' etappe in Giro

Eén vluchter die maximaal vijf minuten voorsprong kreeg, meer had de rit naar Scalea niet om het lijf in de Giro d'Italia.

Het was maar saai voor de kijkers van de Giro. De renners namen een stevige snipperdag en kwamen bijna een uur later dan voorzien toe. Enkel de sprint kon wat suspense brengen, met een millimeterzege van Arnaud Démare die voor de tweede dag op rij won.

“Het was een lange etappe waarin we zoveel mogelijk energie hebben gespaard”, aldus ploegleider Marc Reef op de website van Jumbo Visma. “De snelheid lag niet heel hoog en dat vond iedereen wel best. Uiteindelijk werd het een verwachte massasprint en zijn wij op een goede manier binnengekomen.”

De komende dagen worden wat anders. “We krijgen een heel lastig weekend en daarom is het fijn dat het er vandaag relatief rustig aan toe ging. Vrijdag en zaterdag kijken we iets verder dan alleen het klassement en zondag ligt de focus op onze klassementsmannen.”