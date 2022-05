PREVIEW: Ook in rit 6 zijn de sprinters weer aan zet

De 1e etappe op het Italiaanse vasteland wordt wellicht weer 1 voor sprinters. Etappe 6 leidt volledig door Calabrië.

Een dag na de massasprint in Messina zijn de sprinters opnieuw aan zet in de 6e rit van de Giro. De renners vertrekken in Palmi en 192 km later ligt de finish in Scalea. De rit is volledig in Calabrië.

Onderweg is er 1 noemenswaardige helling. Voor de sprinters moet dat geen probleem zijn. Het is een klim van 4e categorie en de top ligt op meer dan 150 km van de aankomst.

Er zal al heel veel moeten gebeuren als er geen massasprint komt. Voor de rest zijn het vlakke wegen met enkele tunnesl en de laatste kilometers zijn kaarsrecht met enkel een rotonde op 3,5 km van de aankomst. Winnaar in Messina, Arnaud Démare, zal in Scalea in principe wel concurrentie krijgen van Mark Cavendish en Caleb Ewan.