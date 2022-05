Sep Vanmarcke klaar om te hervatten, maar fikse domper voor deze zomer

Sep Vanmarcke kwam sinds Dwars door Vlaanderen op 30 maart niet meer tot koersen toe.

Onze landgenoot werkt momenteel een training af in Spanje. Hij lijkt ondertussen hersteld van een infectie aan de luchtwegen waarmee hij af te rekenen kreeg.

Israel Premier Tech laat weten dat Vanmarcke weer van start gaat met koersen, op 24 mei in de Ronde van Noorwegen. Deelnemen aan de Tour de France zal wellicht niet lukken.

Toch een domper voor de West-Vlaming. “We kunnen hem natuurlijk wel goed gebruiken voor de kasseienrit naar Wallers-Arenberg, dat wel, maar we moeten het grotere plaatje bekijken”, zegt sportief manager Rik Verbrugghe aan Het Nieuwsblad.

“We zullen er alles aan doen om onze plaats in de World Tour te behouden. Ik denk dat we Sep beter kunnen gebruiken in het najaar waarin hij dan zelf punten scoort voor ons.”