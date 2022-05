Alweer brute pech en ferme klap voor QuickStep: renner met koorts komt niet meer aan de start in Giro

QuickStep - Alpha Vinyl maakte vrijdagvoormiddag wereldkundig dat het de rest van de Giro d'Italia zal moeten afwerken zonder Michael Morkov.

At the advice of the team’s medical staff, @MichaelMorkov won’t start today’s #Giro stage after developing fever overnight.



Everybody at Quick-Step Alpha Vinyl wishes Michael a speedy recovery!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/b0uPZUmfm4