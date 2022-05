Peloton maakt zich op voor éérste etappe van vijf sterren met aankomst op loodzware Blockhaus

Na een klassieke etappe zaterdag krijgen de renners nog een stevige bergrit voor de kiezen voor ze opnieuw een rustdag krijgen.

Want het peloton krijgt de eerste vijfsteretappe van deze Giro voor de kiezen. In totaal bestempelt de Giro-organisatie twee etappes als 5-ster en de andere 2 staan pas voor in de laatste week geprogrammeerd.

De renners moeten morgen vanaf de start in Isernia klimmen en krijgen in de eerste 40 kilometer 3 klimmen van tweede categorie te verwerken. Daarna volgt een afdaling maar het echte zwaartepunt van de etappe moet dan nog komen.

Eerst de Passo Lanciano, een klim van eerste categorie die 10,5 kilometer lang is aan 7,4% gemiddeld. Na de afdaling volgt nagenoeg onmiddellijk de loodzware Blockhaus: 13,7 kilometer klimmen aan 8,5% met veel stroken boven de 10%.

Mañana el asunto es entre Isernia y Blockhaus. Están apretaditos los de la general. Todavía no se cayó el Macarra Landa y no se han hecho daño. Altas expectativas. pic.twitter.com/9JoPYspLIf May 14, 2022

Na de etappe van de Etna, waar de favorieten nog rustig bij elkaar bleven, zullen de benen niet liegen op de Blockhaus en de klassementsmannen hun kaarten op tafel gooien.

En dan kijken we vooral naar Richard Carapaz en Simon Yates. Yates bewees in de tijdrit al dat hij de goede vorm te pakken heeft en Carapaz heeft met Team Ineos een uitstekende ploeg mee om het heft in handen te nemen.

Al verwachten we zeker ook iets van Romain Bardet, Joao Almeida en Pello Bilbao.