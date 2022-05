Thomas De Gendt rondt ploegenwerk af in Giro en pakt 10 jaar na de Stelvio een nieuwe etappezege

Thomas De Gendt heeft de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Lotto-Soudal was na een hele dag in de vlucht de snelste van een viertal met daarbij ook ploegmaat Harm Vanhoucke.

Interessant profiel De achtste etappe met start en aankomst in Napels beloofde een interessante rit te worden. Het parcours nodigde zowel de aanvallers als de sterke punchers uti. Zouden de ploegen van Mathieu Van der Poel en Biniam Ghrmay de boel willen samenhouden? Neen, want beide heren lukte het om in de vlucht vand e dag te zitten. Samen met onder meer het Lotto-trio Moniquet, De Gendt en Vanhoucke. De voorsprong van de kopgroep werd nooit bijzonder groot omdat Lopez zijn roze trui niet wou verliezen aan vluchter Martin maar het werd in het laatste wedstrijduur duidelijk dat de vlucht het zou halen. Lotto-Soudal in kopgroep Maar met Van der Poel en Ghrmay naar de finish rijden zou dom zijn voor de meeste renners en dus trok Gabburo van Androni door. De Gendt, Vanhoucke en Arcas gingen mee. Thomas De Gendt zette zich in de klimkilometers op kop om de rest niet te laten terugkeren. Bij de achtervolges hadden Van der Poel, Ghrmay, Schmid, Poels en Martin geen al te beste verstandhouding maar in de laatste 5 kilometer werd het toch nog spannend toen Van der Poel en Ghrmay zich losscheurden van de tegenstand en in de laatste kilometers tot op een handvol seconden naderden. De Gendt maakt het af Vanhoucke trok het tempo de hoogte in om het duo te laten terugkeren. De endt trok de sprint op gang en liet niemand meer over zich komen. Tien jaar na zijn vorige ritoverwinning in de Giro (Stelvio) pakt de Belg van Lotto-Soudal nu opnieuw een etappewinst.