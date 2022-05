Voor Jasper De Buyst wordt de Tour halen een race tegen de tijd

Doordat Jasper De Buyst een breuk in zijn heupkom heeft, moet hij extra rusten. Daardoor wordt het race tegen de tijd voor hem, als hij de Tour wil halen.

Gisteren kwam Jasper De Buyst met het nieuws dat hij na zijn val in de Ronde van Turkije ook een breuk in de heupkom had opgelopen. Daardoor moet hij extra rusten.

Het is de bedoeling om naar de Ronde van Frankrijk te gaan en om daar loods te zijn voor Caleb Ewan. De Tour begint pas over 7 weken, maar door die breuk in zijn heupkom kan het nipt worden voor Jasper De Buyst. Hij zegt aan Het Nieuwsblad dat hij uitgaat van het beste scenario. Hij beseft wel dat het moeilijk in te schatten is en hij hoopt erg op een deelname.