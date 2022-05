De Blockhaus: het begin van de grote carrière voor Eddy Merckx

Eddy Merckx won in 1967 op de Blockhaus. Dat was het begin van zijn grote carrière.

Vandaag staat de Blockhaus op het menu in de Giro. Op 31 mei 1967 zorgde die aankomst voor een legendarisch moment. Eddy Merckx won er en het was zijn 1e grote ritzege in een grote ronde.

Het was in 1967 de 12e etappe in die Giro. Voor de 1e keer werd de Blockhaus aangedaan in de Giro. Het zou wachten zijn tot 2 km van de streep tot Silvano Schiavon en Italo Zilioli wegreden van de andere favorieten. Zij leken definitief weg, maar Merckx ging in de tegenaanval.

SPRINTER

Merckx haalde de Schiavon en Zilioli in en liet hen net voor de slotkilometer achter. Hij won met 10 seconden voorsprong op Zilioli. De roze trui Jose Perez Frances werd nog 3e.

Velen zeiden toen dat een sprinter op de Blockhaus had gewonnen en dat Merckx enkel had kunnen winnen, omdat de favorieten bleven wachten. Nochtans was die overwinning van Merckx het begin van zijn grote carrière.