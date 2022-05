Juan Pedro Lopez behoudt nipt de roze trui: "Ik had het niet verwacht"

Juan Pedro Lopez kon in de 9e rit van de Giro zijn leiderstrui behouden. "Ik had dat niet verwacht", zegt de roze trui.

Op de Blockhaus kon Juan Pedro Lopez lang aanklampen. Uiteindelijk moest hij plooien, maar volledig breken deed hij nooit. Aan de finish behield hij zijn roze trui. Al was het nipt. Joao Almeida staat 2e op 12 seconden en de volledige top 5 staat binnen de 20 seconden.

"Toen mijn masseur na de finish had verteld dat ik in het roze bleef, geloofde ik hem niet", zei Lopez. "Ik dacht dat het al niet mogelijk was om die trui te veroveren in mijn 1e Giro, laat staan dat ik na een zware bergetappe de leider zou blijven. Ik wist niet dat ik dat kon. Ik ben nu heel moe en gelukkig kan ik morgen rusten tijdens de rustdag."