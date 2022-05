Renaat Schotte na 1 week in de Giro: "Er blijven nog 11 kanshebbers over"

Renaat Schotte is in Italië om voor Sporza de Giro te volgen. "Na de Blockhaus zijn er nog 11 kandidaten over voor het podium", zegt hij in zijn analyse over de 1e week.

In Italië zit op dit moment Renaat Schotte om daar de Giro voor Sporza te volgen. Na de 1e week maakte hij een balans op. "Het is voorlopig een echte old school-Giro", zegt hij. "In het begin waren er 17 kandidaten voor het podium. Nu zijn dat er nog 11. Vanaf plaats 2 tot en met 12 is verschil nog 1'15". Daar heeft onder meer de Blockhaus voor gezorgd."

De sterkste ploeg is volgens Schotte INEOS Grenadiers. "Al vind ik wel dat ze op dit moment te veel op kop rijden. Het is precies of ze al de roze trui in hun bezit hebben. Ze zouden beter energie sparen voor wat nog moet komen. En onderschat Bora-Hansgrohe ook zeker niet. Ze zijn sterk in de breedte."

Arnaud Démare rijdt op dit moment rond in de paarse puntentrui. "Of hij de snelste is, weet ik niet goed", vertelt Schotte. "Hij heeft al 2 etappes geworden, maar ik denk niet dat hij de snelste is. De koersomstandigheden zaten ook mee voor hem. Mijn favoriet voor die trui is trouwens Biniam Girmay. Hij kan punten pakken waar Démare niet lijkt te kunnen overleven."