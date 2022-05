Romain Bardet na week 1 in de Giro: "We staan waar we moeten staan"

In de top 5 staat alles nog kort bij elkaar. Daar staat ook Romain Bardet. Hij staat 3e op 14 seconden van leider Juan Pedro Lopez. Dat is onder meer dankzij zijn 2e plaats gisteren op de Blockhaus.

"We staan waar we moeten staan op dit moment", zegt Bardet over het algemeen klassement. "Op dit moment hebben we alles onder controle in deze Giro. Ik had graag op de Blockhaus gewonnen. Zeker omdat de ploeg fantastisch heeft gereden, maar er komen nog kansen. Deze 1e week kunnen we met veel vertrouwen beëindigen door onze goede plaats in het klassement."

💬"The guys have rode amazingly well. I would liked to have won but there are still plenty of stages left and for sure we are a good position so we can end the first week on a high note." - @romainbardet



Reaction as Romain takes 🥈 at today's #Giro stage 👇🏻