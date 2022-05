Thomas De Gendt gaat in principe niet naar de Tour: "Het staat momenteel niet op mijn planning"

Thomas De Gendt lijkt de man in vorm bij Lotto Soudal na zijn Giroritwinst in Napels. Al gaat hij in principe niet naar de Tour: "Het staat momenteel niet in mijn agenda."

Na zijn zege in de 8e etappe van de Giro lijkt Thomas De Gendt de man in vorm bij Lotto Soudal. "Het is goed dat ik die etappe heb gewonnen", zei De Gendt op een persconferentie. "Want dat was de enige goede kans die ik had. De anderen zijn ofwel sprintetappes ofwel te lastig. Morgen is bijvoorbeeld een etappe voor Caleb Ewan. Op papier lijkt die etappe iets voor vluchters volgens anderen, maar volgens mij maakt de vlucht weinig kans."

Lotto Soudal heeft nog altijd punten nodig om in de WorldTour te blijven. De Gendt lijkt de geknipte kandidaat om punten te sprokkelen in de Tour. "In principe ga ik die niet rijden", zei De Gendt. "Ik heb in juli ook al geboekt in Livigno om daar te gaan trainen. Ook rijd ik nog de Ronde van Zwitserland en ik zie de combinatie Giro, Zwitserland, Tour niet zitten. Natuurlijk beslist de ploeg uiteindelijk over mijn definitieve planning, maar momenteel staat de Tour daar niet in."