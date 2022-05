Jongste Spanjaard ooit in het roze: "Elke dag van profiteren"

Juan Pedro Lopez rijdt in de Giro d'Italia nog altijd in de roze leiderstrui. Hij probeert er elke dag van te genieten.

De roze trui om de schouders hebben, het is de droom van iedere renner. “Ik weet niet hoelang dit mooie verhaal nog zal duren, maar ik probeer er elke dag van te profiteren”, klinkt het bij de Spanjaard.

Een doel op zich was het alvast niet. “Ik was naar hier gekomen om een etappe te winnen en momenteel beleef ik een droom. Ik ga proberen mijn roze trui te verdedigen zoals zondag, ook al heb ik toen enorm afgezien.”

17 Spanjaarden hebben al de roze trui gedragen in de geschiedenis van de Giro. Lopez is de jongste van allemaal. “Of ik nu op het podium eindig of niet, ik zal heel blij zijn als ik de roze trui nog enkele dagen kan dragen. Het is een grote eer. Ik ga er alles aan doen om leider te blijven, meer kan ik niet doen.”