Lotto Soudal komt met uitleg over vertrek van D'Haeze en Wellens

Valérie D'Haeze vertrekt bij Lotto Soudal, maar de wielerploeg ontkent voorlopig dat Tim Wellens weggaat.

Woordvoerder Thijs Roelen bevestigde het vertrek van de administratieve kracht Valérie D’Haeze aan WielerFlits. “Valérie vertrekt inderdaad. Ze heeft bijna 17 jaar met veel inzet voor de ploeg gewerkt, maar neemt nu de persoonlijke beslissing om op zoek te gaan naar een andere uitdaging. Haar vertrek heeft niets te maken met wat dan ook binnen de ploeg”, klinkt het.

Geruchten spraken van een verminderde invloed nadat Yana Seel Chief Bussiness Officer werd. “Haar rol en die van Yana zijn totaal verschillend. Dat heeft dan ook geen invloed op de macht. Yana houdt zich bezig met sponsoring en marketing, Valérie met operations en administratie.”

Over een vertrek van Tim Wellens zijn ze bij Lotto Soudal heel formeel. “De ploeg is momenteel in gesprek met Tim, dus dat is zeker geen feit”, laat Roelen nog weten.