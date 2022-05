Thomas De Gendt is duidelijk: "Heb geen twee zeges nodig in één grote ronde"

Thomas De Gendt pakte in deze Giro al zijn ritoverwinning, maar hij is niet gulzig naar nog eentje.

“Ik moet geen twee zeges hebben in één grote ronde. Mijn Giro is al geslaagd, maar als ik de kans heb zal ik ze natuurlijk proberen te grijpen”, zo gaf Thomas De Gendt mee.

De Gendt zou veel liever één van zijn ploegmaten een rit zien winnen. “De komende dagen richt ik me op het helpen van Ewan. En in de bergen zien we wel. Maar ik denk dat de etappes die volgen ofwel te zwaar zijn, ofwel niet zwaar genoeg zijn voor mij.”

Toch kriebelt het op nog een ritzege te pakken. “Maar ik zal zeker proberen nog eens in de vlucht te gaan, en als ik dan de benen heb zal ik zeker proberen te winnen.”