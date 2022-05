Thomas De Gendt wil doorgaan tot 2025, maar zit voorlopig wel met een probleem

Thomas De Gendt liet weten dat hij in 2025 een punt achter zijn carrière wil zetten, alleen moet hij dat dan wel nog halen.

De Gendt wil de Giro van 2025 rijden op de Stelvio en dan de fiets aan de haak hangen. Een symbolischer einde van zijn carrière kan je niet bedenken.

“Op de plek waar ik mijn mooiste zege ooit geboekt heb. Ik zie het al voor mij. Samen met mijn vrouw en kinderen. Dat wordt sowieso emotioneel”, zei De Gendt erover aan WielerFlits.

Al zit hij voorlopig wel met een probleem. Het contract van De Gendt loopt voorlopig tot eind dit jaar. Dat wil zeggen dat zeker nog drie jaar extra een nieuwe overeenkomst moet krijgen.

“Er is nog niet echt over gesproken, nee. Momenteel wordt vooral onderhandeld met renners die dit voorjaar goed gepresteerd hebben. Voor mij is het nog wat vroeg.”

Al is er ook geen reden tot paniek. “Ik blijf daar rustig onder. Al hoop ik wel dat Lotto Soudal zelf snel duidelijk maakt of zij nog geïnteresseerd zijn. Indien niet, heb ik dan nog tijd uit te kijken naar een alternatief.”