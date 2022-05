🎥 Tom Dumoulin beleeft een rustige dag, maar klaagt over rugproblemen

Tom Dumoulin beleefde een rustige dag in de Giro op weg naar Reggio Emilia. Achteraf zei hij aan Eurosport dat hij rugproblemen heeft.

"Vandaag was het een rustige dag", zei Tom Dumoulin na de 11e Girorit aan Eurosport. "We hebben geen sprinter en niemand kan nog aanspraak maken voor een goed klassement. Dus het was rustig vandaag."

Op het einde van het interview vroeg de journalist of hij zich al beter begint te voelen, maar Dumoulin kwam met een verrassend antwoord: "Om eerlijk te zijn, heb ik wat problemen met mijn rug. Dus het gaat niet zo heel goed."

De beelden van het interview (opgelet: het kan even duren tot de video volledig geladen is):

Bron: Discovery+