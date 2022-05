Dries De Bondt na lange solo: "Pas op het einde vol doorgegaan"

Dries De Bondt reed lange tijd alleen naar Reggio Emilia. "Ik ging pas op het einde vol door", zei hij achteraf aan Eurosport.

Nadat de rust in het peloton weer terugkeerde, trok Dries De Bondt in de aanval. Het leek een onmogelijke opdracht, maar al snel had hij al meer dan anderhalve minuut voorspront bijeengefietst.

"Ik was vooral aan het denken hoe ik slim kon rijden", zei De Bondt achteraf aan Eurosport. "Ik wist dat de sprintersploegen met mij gingen spelen. Daarom reed ik in het begin niet vol door."

"Pas in de laatste 10 km ging ik vol door", ging De Bondt verder. "Ik hoopte het peloton zo te verrassen. Ik denk dat dat ook mogelijk was door de rugwind, maar toch werd ik gegrepen op ruim een kilometer van de streep."