🎥 Op weg naar Reggio Emilia was er even waaiergevaar

In rit 11 trekt het peloton door de Povlakte naar Reggio Emilia. Biljartvlak, maar onderweg was er even gevaar voor waaiers.

De 11e rit in de Giro is op papier de vlakste etappe. Biljartvlak en nog geen 500 hoogtemeters verspreidt over 203 km. De rit gaat door de Povlakte naar Reggio Emilia.

Toch was het even opletten in het peloton. Eerst INEOS Grenadiers en nadien ook Movistar, Bahrain-Victorious, Groupama-FDJ, Cofidis en Alpecin-Fenix zetten zich op kop van het peloton. Allen wilden ze voorin zitten, omdat er waaiergevaar was.

Voorin scheurde het niet, maar achterin moesten enkele renners lossen, waaronder ook Caleb Ewan. Na enkele kilometers keerde de rust in het peloton terug. Caleb Ewan kon weer aansluiten.

Ondertussen heeft Richard Carapaz bij een tussensprint 3 bonificatieseconden genomen. Hij staat nu op gelijke hoogte met Joao Almeida op 12 seconden van de roze trui en is daarmee ook 1e van de favorieten.