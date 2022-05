De 12e rit naar Genua lijkt naar de vluchters te gaan

De 12e rit van de Giro naar Genua is volop bezig. Een grote groep is weg en heeft een ruime voorsprong.

In de Giro is op dit moment de 12e etappe naar Genua bezig. Vanaf de start was er strijd om in de vroege vlucht te geraken. Na bijna 60 km kon een grote groep zich losrukken. Oorspronkelijk waren het 22 renners. Daarbij kwamen nog 3 extra renners, waardoor ze met 25 waren.

De belangrijkste namen zijn Mathieu van der Poel (met 2 ploegmaats), Wilco Kelderman, Magnus Cort, Rein Taaramäe (met een ploegmaat), Pascal Eenkhoorn (met een ploegmaat), Davide Ballerini en Bauke Mollema.

Ondertussen zijn de renners al de Passo del Bocco voorbij. Ze zetten koers naar de 2e klim van de dag. De 25 renners hebben zo'n 5 minuten voorsprong.