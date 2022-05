Einde verhaal in Giro: Caleb geeft op en neemt even pauze

Caleb Ewan geeft op in de Giro. Hij gaat nu even een pauze inlassen, weet Het Nieuwsblad.

Het is officieel: Caleb Ewan stapt vandaag uit de Giro. Hij was moe de laatste dagen, zegt zijn ploegleider bij Lotto Soudal Marc Wauters aan Het Nieuwsblad. Met het oog op later en de zware derde week met veel klimwerk heeft het weinig zin om Ewan volledig leeg te rijden.

De laatste dagen had Ewan het zwaar. In de rit naar Jesi kwam hij maar net binnen de tijdslimiet aan. Hij had niet meer de benen volgens Wauters. Voor de sprint in Reggio Emilia was hij nog niet hersteld van de rit naar Jesi.

Nu last Ewan even een pauze in. Hij hervat weer in de Baloise Belgium Tour om zich verder voor te bereiden op de Tour.