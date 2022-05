Lotte Kopecky wint bij haar terugkeer de 1e rit in de Ronde van Burgos

Lotte Kopecky heeft de 1e rit in de Ronde van Burgos gewonnen. Ze was de snelste in de massaspurt. Ook is ze de 1e leidster.

In de 1e etappe van de Ronde van Burgos vertrok het peloton in Pedrosa del Principe. 122 km later lag de aankomst in Aranda de Duero. De rensters reden voornamelijk op een plateau met onderweg 1 beklimming na 26 km wedstrijd. De aankomst was licht hellend. Na enkele kilometers vertrok de vroege vlucht met daarin 3 rensters. Ze kregen maximaal 2 minuten. Op meer dan 30 km van de streep werden ze weer gegrepen. De massaspurt was onvermijdelijk. Katarzyna Niewiadoma versnelde als eerste, maar Lotte Kopecky ging er nog over en won voor Tereza Neuvanova en Emma Norsgaard. Kopecky is ook de 1e leidster.