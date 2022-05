Lorenzo Rota strijdvaardig na 2e plaats: "Er komen nog mogelijkheden"

In Genua eindigde Lorenzo Rota 2e na een sprint met 3. "Ik verlies hier met een wiel", zei hij. "Wat natuurlijk een ontgoocheling is, maar mijn vorm stijgt nog elke dag."

De Giro is ondertussen halfweg. "Het team blijft hongerig", zegt Rota. "Er zullen nog mogelijkheden voor ons komen."

🥈 @rotalorenzo95: "We are hungry. Losing by a wheel is of course disappointing, but my form is improving every day. We're only halfway through the #Giro, we will have many more opportunities!" 👊



