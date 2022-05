Derde top drie voor Mark Cavendish in de Giro: "Ploegmaats deden meer dan hun jobomschrijving omvat"

Mark Cavendish sleepte er een nieuwe top drie uit in de Giro, na een lastige dag, met ploegmaats die het volle pond gaven om hem een sprintkans te bezorgen.

Met de Colle di Nava die op het parcours lag, was dat geen evidentie. "Het was geen gemakkelijke rit. We moesten er voor werken om er een sprint van te maken. We moesten over de klim te geraken, achtervolgen op de ontsnapping die een mooie kloof had, en de jongens deden dat werk ongelooflijk."

Cavendish spaarde de lovende woorden voor de ploegmaats niet. "Ze hebben een enorme commitment getoond, maar ook kracht en doorzettingsvermogen. Ze werkten hard en deden meer wat hun jobomschrijving omvat. Ik ben trots op de jongens en op hun geweldige werk."

Ik gaf alles en reed de best mogelijke sprint

Goed, die sprint kwam er dan uiteindelijk. Zat er nog meer in dan die derde plaats achter Démare en Bauhaus? "De finale was zwaar. Ik wist bij het ingaan van de laatste kilometer dat ik iets te ver zat, maar ik gaf alles en reed de best mogelijke sprint."