Een klassementsman minder in de Giro: Romain Bardet moet als nummer 4 in de stand opgeven

Onverwacht heeft de dertiende Girorit nog groot nieuws gebracht. Romain Bardet moet opgeven. Hij stond nochtans vierde in de stand.

De beste prestaties in grote ronden van Romain Bardet zijn alweer enkele jaren geleden, maar hij reed tot dusver wel een alerte Giro en stond na twaalf etappes dan ook mooi vierde, op 14 seconden van de leider. Bardet was dus nog volop in de strijd voor een podiumplaats. Die zal er nu dus niet van komen.

Bardet heeft in de rit van Sanremo naar Cuneo de strijd moeten staken. "We vinden het triest om te moeten bevestigen dat Romain Bardet de Giro verlaten heeft", klinkt het bij zijn ploeg DSM. "Nadat hij tijdens de rit van gisteren ziek werd, is zijn toestand 's nachts nog verergerd."

We are sad to confirm that @romainbardet has abandoned the #Giro. After becoming sick during yesterday’s stage, his condition worsened overnight and despite all efforts, he is no longer in a position to continue the race.



Bardet is dus wel nog van start gegaan in de dertiende etappe, in de hoop dat het zou verbeteren. "Ondanks alle inspanningen is hij niet meer in een positie om verder te koersen."