Lotto komt met medische update over onder meer De Buyst en Frison: ene Belg hervat al sneller dan de andere

Behoorlijk wat blessuregevallen momenteel bij Lotto Soudal, met onder meer De Buyst en Frison. Een medische update geeft een duidelijke stand van zaken.

Er zijn nogal wat Belgen bij Lotto die kampen met blessures. Frederik Frison en Jasper De Buyst keren in principe in de maand juni opnieuw terug in competitie, meldt de ploeg. Frison hield onlangs aan een botsing een gebroken rib en een klaplong over. De Buyst werd fel gemist in de sprinttrein in de Giro, nadat hij bij een val in de Ronde van Turkije een breuk aan een heupgewricht had opgelopen.

"Ik voel me nu al een stuk beter", laat Frison weten. "Mijn long is goed hersteld, maar de rib zal nog wel even pijnlijk blijven. Het belangrijkste is echter dat ik ermee kan trainen." Ook De Buyst zet alles op alles voor een volledig herstel. "Ik werk momenteel hard aan mijn revalidatie. Ik kan fietsen en trainen in het zwembad en ben gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren."

VERSCHAEVE GEOPEREERD

Ook Viktor Verschaeve en Xandres Vervloesem werken aan een terugkeer. Verschaeve is geopereerd aan een beknelde zenuw in zijn been en zal in de maand juli opnieuw zijn opwachting maken in de koers. Vervloesem daarentegen zal dit weekend in de Rund üm Koln al kunnen hervatten.