Een nieuwe leider in de Giro: Richard Carapaz neemt het van Juan Pedro Lopez over

Richard Carapaz is de nieuwe leider in deze Giro. Hij neemt de roze trui van Juan Pedro Lopez over.

In de 14e rit kraakte leider Juan Pedro Lopez door het hoge tempo. Zo werd Richard Carapaz de nieuwe leider. "Het was een korte, maar harde wedstrijd", zei Carapaz na de finish. "Ik ben blij met het verloop en de uitkomst. Dat ik leider ben, is een goede stap voor INEOS Grenadiers. We zullen de leiderstrui proberen te verdedigen."

In 2019 won Carapaz al de Giro. Toen veroverde hij de roze trui ook in de 14e rit: "Ik wist niet meer dat ik 3 jaar geleden ook de roze trui in de 14e rit veroverde, maar ik ben blij dat ik dat opnieuw gedaan heb."