Mikel Landa beperkt de schade: "Gelukkig was Pello Bilbao er om zo weinig mogelijk tijd te verliezen"

Mikel Landa was in Turijn 7e en beperkte de schade. "Gelukkig was Pello Bilbao er om zo weinig mogelijk tijd te verliezen", vertelde hij aan VeloNews.

In Turijn reed Mikel Landa als 7e over de streep. Dat was 51 seconden na winnaar Simon Yates. In het klassement staat hij nu 4e op 59 seconden van leider Richard Carapaz.

"Het ging meteen hard van bij de start", begon Landa zijn verhaal tegen VeloNews. "Net voordat we op het lokale circuit kwamen, begon Bora-Hansgrohe op kop te rijden en ze legden een hoog tempo op. Daardoor kwamen er verschillen en was er stress en was het moeilijk tijdens die 1e ronde."

"Op het einde voelde ik me niet zo goed meer", ging Landa verder. "Gelukkig was Pello Bilbao er om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. We hebben tegenover de andere favorieten maar 30 seconden verloren. Dus we doen nog steeds mee in het klassement."