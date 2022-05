Na de rit in Turijn: grotere verschillen in het klassement

Het was een slagveld in de 14e rit naar Turijn. De verschillen in het algemeen klassement zijn groter geworden. Al staat de top 4 nog binnen de minuut.

In de 14e rit naar Turijn kwam het Giropeloton in verschillende stukken over de streep. Voorin waren de verschillen eerder nog beperkt, maar vanaf de 10e plaats ging het telkens over vele minuten tijdverlies. De nieuwe roze trui is Richard Carapaz. Hij kon overnemen van Juan Pedro Lopez die gisteren meer dan 4 minuten verloor. De top 4 met Jai Hindley (7"), Joao Almeida (30") en Mikel Landa (59") staat nog binnen de minuut. Al staat Domenico Pozzovivo (1'01") daar net buiten. Pello Bilbao (1'52"), Emanuel Buchmann (1'58") en Vincenzo Nibali (2'58") staan ook nog niet zo ver weg. Maar daarna worden de verschillen alleen maar groter. Lopez staat op 4'04". Alejandro Valverde (9'06") en Guillaume Martin (9'44") zijn na de rit in Turijn uitgeschakeld voor het podium.