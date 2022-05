Landa sluit Giro-winst niet uit en leeft hoopvol toe naar zware beklimmingen: "Graag op podium, liefst zo hoog mogelijk"

Landa heeft wat terrein moeten prijsgeven, maar maakt in de Giro nog aanspraak op winst. Zo ziet de Spanjaard het zelf toch.

"Ik voel me heel goed", vertelde Landa op de rustdag op de persconferentie. "Ik vind dat ik elke dag goed recupereer. Mijn vorm is goed, maar ik denk dat er nog andere renners zijn die zich ook goed voelen. Elke dag is er een renner die verrast."

In de rit naar Turijn moest Landa wel enkele concurrenten laten gaan, nadat één ploeg in het bijzonder volop koers maakte. "We hebben gezien dat ze bij Bora-Hansgrohe goede renners hebben. Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Wat het parcours betreft, moet het beste er voor mij nog aankomen. De rit van dinsdag gaat heel moeilijk zijn. Het gaat zeker zwaar worden op de Santa Cristina."

GOEDE HERINNERINGEN AAN MORTIROLO

En op de Mortirolo ongetwijfeld ook. "Ik heb goede herinneringen aan de Mortirolo, dus dat is een extra motivatie." Landa begint als vierde aan de laatste week, op 59 seconden van leider Carapaz en 29 van Almeida, de derde in de stand. "Ik zou graag op het podium staan en eindig liefst zo hoog mogelijk. Ik heb er vaak van gedroomd om de Giro te winnen en dit jaar kan het nog."