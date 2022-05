Op weg naar Aprica: Koen Bouwman doet een uitstekende zaak en zit vaster in de bergtrui

Koen Bouwman zit na de rit naar Aprica vaster in de bergtrui. Hij staat 68 punten voor op Giulio Ciccone.

Op weg naar Aprica waren er maximaal 120 punten te verdienen. Koen Bouwman pakte er met 58 het meeste van iedereen en deed daarme een uitstekende zaak in het bergklassement. Voor de rit had hij 17 punten voorsprong. Nu zijn dat er 68. De 1e achtervolger is Giulio Ciccone.

"Ik heb in deze rit een uitstekende zaak gedaan", liet Bouwman via zijn ploeg weten. "Ik ga wel nog minstens 1 keer in de aanval moeten trekken om de trui te kunnen behouden. Ciccone is nu mijn grootste tegenstander. Het zal een mooie strijd worden met hem."

Op de laatste klim liet Bouwman de kopgroep lopen. "Dat was zo afgesproken met de ploegleider. Als ik het gevoel had dat ik nog kon winnen, reed ik door. Anders lieten we het lopen met het oog op de volgende rit. Het werd dus de 2e keuze, want ik voelde dat ik niet veel kracht meer in de benen had voor de steilste stroken."