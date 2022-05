🎥 Bekijk: smaakmaker Van der Poel en Leemreize zorgen voor hart-in-keel-moment, nadien wint Buitrago de rit

Mathieu van der Poel en Gijs Leemreize waren lang de smaakmakers van de 17de Girorit. Buitrago won die rit en had dat niet gestolen, maar dat maakt de prestatie van de vernoemde Nederlanders niet minder fraai.

Het was niet enkel klimmen in deze etappe, maar natuurlijk ook dalen. Van der Poel en Leemreize toonden hun dalerskunsten om de rest van de oorspronkelijke kopgroep op achterstand te zetten. Ze schuwden daarbij de risico's niet. Bij beiden liep het bijna mis in een bocht. Een hart-in-keel-momentje. Gelukkig liep het bij beide renners goed af.

Ook hierna bleven Mathieu van der Poel en Gijs Leemreize nog een rol spelen tot diep in de finale. Leemreize kwam als erg verdienstelijke tweede over de meet, Van der Poel zal voor altijd bekend staan als de grote smaakmaker in deze Alpenrit. De overwinning was uiteindelijk wel voor Santiago Buitrago, de Colombiaan van Bahrein Victorious die zijn solo knap afrondde.

