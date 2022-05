Mauri Vansevenant kwam de man met de hamer tegen: "Reed met een prima gevoel"

Mauri Vansevenant wilde in de koninginnenrit van de Giro zichzelf laten zien, maar het liep niet echt zoals gepland.

Mauri Vansevenant koos de goede vlucht van de dag uit, maar kwam uiteindelijk bijna 25 minuten na ritwinnaar Jan Hirt over de finish gebold.

“Het was heel lastig”, zei Vansevenant bij Het Nieuwsblad. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik redelijk goed was. Ik reed met een prima gevoel rond. Het kostte me niet echt moeite om in de goede ontsnapping te belanden en even dacht ik dat dit wel mijn kans kon worden.”

Maar dan ging het plots fout. “Tot we aan de Mortirolo kwamen. Daar kwam ik in moeilijkheden. Toen wist ik ook meteen wat drie weken koersen met me doet en kwam ik op mijn tandvlees te zitten. Het was vechten om niet te veel tijd te verliezen.”