Ook Jan Hirt weet bij Intermarché weer wat winnen is: "Tijdens de winter geprikkeld"

Jan Hirt pakte dinsdag de ritzege in de Giro. Opnieuw een succes voor Intermarché-Wanty-Gobert.

Hirt was één van de renners die zijn carrière bij Intermarché nieuw leven wou inblazen. Met een ritzege in de Giro is die missie alvast gelukt.

“Het probleem bij Jan was dat hij niet echt in zichzelf geloofde”, zegt ploegleider Valerio Piva aan Het Nieuwsblad. “We zagen in hem een van de betere klimmers van het peloton, alleen heeft hij die capaciteiten altijd moeten gebruiken om een kopman bij te staan. Wij hebben hem naar ons gehaald zodat hij eens voor zichzelf kon koersen.”

Al liep dat niet meteen van een leien dakje. “Vorig jaar waren we eigenlijk niet tevreden over zijn prestaties. Tijdens de winter hebben we hem wat geprikkeld. Hij heeft dan een heel goede voorbereiding gekend met een hoogtestage in Colombia en dat resulteerde meteen in winst in Oman. Voor de Giro heeft hij nog zo'n hoogtestage afgewerkt en nu levert dat winst in de koninginnenrit op. Dat hadden we natuurlijk niet durven dromen.”

De transferpolitiek van Intermarché blijft maar renderen. “Wij hebben niet de budgetten om grote namen aan te trekken. Dus moet je het slim aanpakken. Wij geven graag ervaren jongens die een beetje op een zijspoor zitten een nieuwe kans.”

“Renners van wie we weten dat ze capaciteiten hebben. Als je zulke jongens het vertrouwen geeft en hen een complete ondersteuning biedt, dan kan het beste in hen weer naar boven komen. Jongens als Taaramäe, Van der Hoorn, Van Poppel reden allemaal bij grote ploegen, maar bij ons konden ze hun eigen kans opnieuw gaan en dat leidt tot mooie resultaten.”