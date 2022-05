Opvallende opgaves in de Giro: Harm Vanhoucke en tweevoudig ritwinnaar die met ambitie gestart was stappen af

Er is wel sprake van enkele opvallende opgaves in de zeventiende Girorit. Vanhoucke is afgestapt, net als één van de grote namen uit het Giropeloton.

Laat ons beginnen met de opgave van Harm Vanhoucke. Weer een Belg minder in de Giro dus. Voor aanvang van de grote ronde had Vanhoucke nog zijn liefde voor de Giro uitgesproken en wilde hij zeker voor ritwinst gaan. In Napoli finishte Vanhoucke als vierde. Dat was de enige keer dat een goeie notering er in zat. Lotto Soudal meldt dat Vanhoucke al enkele dagen last heeft van rugklachten.

Harm has been struggling with his back for a couple of days. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 25, 2022

De Giro gaat ook verder zonder Simon Yates, die aan de start kwam als één van de grote kanshebbers op de eindzege. Dat was ook wat hij zelf ambieerde, maar de gevolgen van een val in de rit naar de Etna staken daar een stokje voor. Op dat moment had de Brit wel al de tijdrit in Boedapest gewonnen.

© photonews

Het klassement kon hij op zijn buik schrijven, maar Yates imponeerde wel nog een keertje met ritwinst in Turijn. Nadat de tweevoudig ritwinnaar in de zeventiende rit vroeg moest lossen, bevestigde BikeExchange-Jayco zijn opgave.