PREVIEW: Een nieuwe bergrit wacht op het Giropeloton

Daags na de loodzware bergetappe naar Aprica is er een nieuwe bergrit. Deze keer met aankomst in Lavarone. Dus er is een nieuwe kans voor de klassementsrenners om Richard Carapaz te bestoken.

De 17e rit is een nieuwe bergrit. Die start in Ponte di Legno. 168 km later ligt Lavarone. Onderweg zijn er meer dan 3500 hoogtemeters en 3 officiële beklimmingen.

Vanaf Ponte di Legno gaat het in oostelijke richting meteen bergop. De Passo del Tonale moet eerst nog deels bedwongen worden. Al telt die niet mee voor het bergklassement. Daarna volgt een lange afdaling richting Val di Sole en Val di Non.

Daarna steken de renners de Adige over. Vanaf dan is het weer klimmen geblazen. Eerst is er nog een klim van 3e categorie en dan gaat het heel de tijd op en af tot de voet van de Passo del Vertiolo (11,8 km aan 7,7%). Na een afdaling en een korte vallei volgt al de Monterovere (7,9 km aan 9,9%). Op de top daalt het niet meteen. Er is zelfs nog een klein knikje. De top van die knik ligt op een kleine 4 km van de streep. De laatste kilometer gaat weer omhoog.

De 17e rit telt minder hoogtemeters dan die naar Aprica, maar ook deze bergrit is zwaar. De laatste 45 km moet er nog flink wat beklommen worden met 2 klimmen van 1e categorie. De favorieten zijn gewaarschuwd.